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Дело в отношении Кокорина и Мамаева
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Павла Мамаева и Александра Кокорина освободили по УДО

Ходатайство брата футболиста Александра Кокорина Кирилла также удовлетворили
Павел Мамаев и Александр Кокорин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Павел Мамаев и Александр Кокорин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 6 сентября. Алексеевский районный суд Белгородской области в пятницу на выездном заседании в исправительной колонии номер 4 удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в центре Москвы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла.

Они выйдут из колонии 17 сентября, сообщил ТАСС в пятницу адвокат Юрий Падалко.

"Решение суда хорошее, все ходатайства удовлетворили. Не думаю, что прокуратура обжалует это решение, ребята выйдут 17 сентября", - сказал он.

В свою очередь источник ТАСС пояснил, что администрация колонии обязана на 11-й день отпустить их по УДО в первой половине дня, что предусмотрено Уголовно-исправительным кодексом РФ.

Прокуратура поддержала ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных, заявил журналистам заместитель Алексеевской межрайонной прокуратуры Дмитрий Пакалов.

"Прокуратура поддержала позицию защиты, осужденные положительно зарекомендовали себя, имеют два поощрения. Основная цель была достигнута - исправление. Оснований для обжалования не имеется, как только решение суда вступит в силу, они выйдут на свободу и будут радовать своих болельщиков", - сказал прокурор, отметив, что позиции суда и прокуратуры об УДО совпали.

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РоссияДело в отношении Кокорина и Мамаева
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