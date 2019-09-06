Синоптики прогнозируют сильные дожди в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди ожидаются 8-9 сентября в Амурской области, где из-за паводков действует режим ЧС, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС.

"Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 8-9 сентября в Приамурье (преимущественно на востоке, в центральных и южных районах) ожидаются сильные дожди, ливни, усиление ветра до 17-22 м/сек, понижение дневных температур на 10-15 градусов", - говорится в сообщении.

Как уточняется, при ухудшении погодных условий возможны подъемы уровней воды в реках, подтопление низкопойменных мест и участков автомобильных дорог. Есть вероятность увеличения количества ДТП, возникновения аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, повреждения иподмыва линий связи и электропередачи, других нарушений в работе системы жизнеобеспечения.

"Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем", - отмечается в сообщении.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В зону затопления попали 879 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, были подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более 500 км, пострадали посевы на площади около 250 тыс. гектаров.