Путин отметил неизменность принципов открытых и легитимных выборов в век новых технологий

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международной научно-практической конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение", отметив неизменность принципов открытых и легитимных выборов в век новых технологий. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Вам предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с совершенствованием законодательства и правоприменительной практики, и, конечно, обменяться накопленным опытом в такой значимой сфере, как использование передовых цифровых технологий. <...> При этом важно помнить, что и в век стремительных технологических изменений ключевыми, непреходящими остаются такие принципы, как открытость, легитимность выборов на всех уровнях, честная конкуренция, диалог и уважение к оппонентам, безусловная ценность прав и свобод граждан", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что применение передовых цифровых технологий открывает качественно новые возможности для развития институтов прямой демократии и общественного контроля, для повышения прозрачности избирательных процедур, учета интересов и мнения каждого избирателя.

"Убежден, что конференция пройдет успешно, а ее решения и рекомендации будут востребованы в практической деятельности", - добавил глава государства.

Международная конференция "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение" проводится с 6 по 8 сентября в Москве. Конференция организована Центральной избирательной комиссией Российской Федерации совместно с правительством Москвы.