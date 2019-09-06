Пермская прокуратура отреагировала на жалобы врачей на низкие зарплаты и переработку

В четверг на YouTube-канале профсоюза "Альянс врачей" появилось видео, где сообщалось, что врачи отделения травматологии и новорожденных пермской больницы №6 отказались от переработок и работы по совместительству, требуя повысить зарплату и оплатить переработки. Отмечалось, что такая "забастовка" объявлена в поддержку хирургов из Нижнего Тагила и других медработников по всей России. По словам заведующего отделением травматологии больницы №6 Александра Ивченкова, врачи отделения "вынуждены работать на износ при остром дефиците кадров".

"Прокуратура Орджоникидзевского района уже организовала проверочные мероприятия по тем фактам, которые изложены в интернете о нарушении трудовых прав работников медицинского учреждения. Возможно, будет даже выход в трудовой коллектив, после изучения всех фактов будет дана правовая оценка. В случае, если нарушения, о которых они говорят, будут выявлены, то, конечно же, будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказала собеседница агентства.

Это не первый случай, когда врачи в регионах протестуют против переработок и недостаточного, по их мнению, уровня оплаты труда. В августе шестеро врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Вскоре после этого по поручению властей Свердловской области была создана специальная комиссия для разрешения ситуации. 28 августа стало известно, что все хирурги отозвали свои заявления.