Росгвардия завершает обследование избирательных участков перед единым днем голосования

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Росгвардия в пятницу завершает обследование избирательных участков перед проведением единого дня голосования с последующей передачей их под круглосуточную охрану. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, в соответствии с приказом директора Росгвардии Виктора Золотова, ведомство с 1 августа проводит комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасности на объектах голосования. "Так, продолжается участие Росгвардии в обследовании мест голосования в составе межведомственных комиссий в рамках реализации полномочий Росгвардии. Сегодня, 6 сентября, по своей линии деятельности Росгвардия завершит обследование избирательных участков и прилегающих к ним территорий с последующей передачей их под круглосуточную охрану", - сказал он.

По словам Грибакина, непосредственное участие в охране общественного порядка, в том числе непосредственно в единый день голосования, примут подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, а также личный состав, дополнительно привлекаемый к несению службы.