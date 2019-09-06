{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росгвардия завершает обследование избирательных участков перед единым днем голосования

Их передадут под круглосуточную охрану

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Росгвардия в пятницу завершает обследование избирательных участков перед проведением единого дня голосования с последующей передачей их под круглосуточную охрану. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, в соответствии с приказом директора Росгвардии Виктора Золотова, ведомство с 1 августа проводит комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасности на объектах голосования. "Так, продолжается участие Росгвардии в обследовании мест голосования в составе межведомственных комиссий в рамках реализации полномочий Росгвардии. Сегодня, 6 сентября, по своей линии деятельности Росгвардия завершит обследование избирательных участков и прилегающих к ним территорий с последующей передачей их под круглосуточную охрану", - сказал он.

По словам Грибакина, непосредственное участие в охране общественного порядка, в том числе непосредственно в единый день голосования, примут подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, а также личный состав, дополнительно привлекаемый к несению службы.

Теги
РоссияЗолотов, Виктор Васильевич
Дело в отношении Кокорина и Мамаева
Павла Мамаева и Александра Кокорина освободили по УДО
Ходатайство брата футболиста Александра Кокорина Кирилла также удовлетворили
Читать полностью