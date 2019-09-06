Около 20 тыс. росгвардейцев обеспечат правопорядок в единый день голосования

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Около 20 тыс. сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии обеспечат правопорядок в единый день голосования в России. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"В эти дни ежесуточно будет задействовано почти 6,5 тыс. нарядов групп реагирования вневедомственной охраны Росгвардии общей численностью личного состава более 13 тыс. сотрудников. В период проведения единого дня голосования предусмотрено приближение маршрутов патрулирования групп реагирования к местам проведения мероприятий, что существенно сократит время прибытия нарядов. Также территориальными органами Росгвардии планируется дополнительно задействовать более 7 тыс. сотрудников вневедомственной охраны, большинство из которых совместно с сотрудниками органов внутренних дел будут обеспечивать безопасность в районах избирательных участков", - сказал он.

Грибакин отметил, что привлекаемых сил со стороны Росгвардии достаточно для качественной и надежной организации безопасности накануне и в единый день голосования.

"Совместно с правоохранительными органами безопасность будет обеспечена в необходимом объеме", - заключил он.