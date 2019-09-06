Ученые рассказали о пользе занятий йогой для переживших операции на сердце

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Регулярные занятия йогой, включающие дыхательные упражнения и медитацию, приводят к увеличению продолжительности жизни людей, перенесших различные операции на сердце. К такому выводу пришла группа индийских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Times.

В эксперименте приняли участие более 2,5 тыс. человек. Все они перенесли сложные операции на сердце. Кардиологи из клиники в городе Джайпур (Hridaya Ganesha Sunil Memorial Superspeciality Hospital) наблюдали за процессом их реабилитации. Для этого медики разделили пациентов на две группы.

Добровольцы из первой группы на протяжении трех месяцев должны были ежедневно посещать занятия йогой в сочетании с дыхательными упражнениями. Продолжительность сеанса составляла час. Вторая часть пациентов на занятия йогой не ходила. Результаты показали, что по прошествии пяти лет порядка 25% из тех, кто не принимал участия в духовных практиках, скончались, в то время как среди практикующих йогу этот показатель составил 21%.

Медики подчеркивают, что основным объяснением этому служит тот факт, что занятия йогой способствуют укреплению сердечной мышцы и улучшают кровообращение. "Йога может помочь контролировать различные факторы риска, включая высокое кровяное давление, которые увеличивают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний", - подчеркнул профессор Джереми Пирсон из Британского фонда сердца, комментируя результаты исследования.

В 2014 году ООН учредила Международный день йоги по предложению премьер-министра Индии Нарендры Моди. В первый раз этот День отмечался в 2015 году, и с этого момента центральное правительство Индии совместно с администрациями штатов приступило к планомерной пропаганде этих практик. Индийский премьер-министр сам постоянно практикует йогу и считает, что она помогает человеку достичь возвышенного духовного состояния.