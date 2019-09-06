Минобрнауки намерено расширить список банков, выдающих образовательные кредиты

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки РФ планирует расширить список банков, которые выдают образовательные кредиты с государственной поддержкой, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Минобрнауки России ведет переговоры с целью расширения списка банков, выдающих образовательные кредиты с господдержкой, исключительно для удобства граждан. Предметом обсуждения являются, в том числе, и условия, на которых финансовая организация будет готова принимать участие в данном проекте", - сообщили в министерстве.

Министерство и ПАО "Сбербанк" с 1 августа запустили проект по государственной поддержке образовательного кредитования, в рамках которого студентам при получении кредита будет предоставлен льготный период на весь срок обучения и дополнительно три месяца. В течение льготного периода, как пояснили в министерстве, заемщик может не выплачивает банку основной долг по образовательному кредиту и часть процентов за первый и второй годы. Начиная с третьего года погашать текущие проценты придется в полном объеме. При этом процентная ставка по кредиту для студента не превысит 9% годовых.

Оформить кредит смогут россияне в возрасте от 14 лет во всех структурных подразделениях банка.

Согласно постановлению правительства от 26 февраля 2018 года "Об утверждении правил предоставления государственной поддержки образовательного кредитования" установлено льготные условия по оплате части процентов за первый год из расчета не менее 60% суммы платежа по процентной ставке и не менее 40% суммы платежа по процентной ставке в течение второго года пользования образовательным кредитом.