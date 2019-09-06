Вакцинацию от гриппа в пострадавших от паводка районах Приамурья проведут до 15 сентября

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Вакцинацию от гриппа в четырех пострадавших от паводка районах Амурской области проведут ускоренными темпами до 15 сентября, сообщается в пятницу на сайте регионального министерства здравоохранения.

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В Амурской области из-за паводка с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В результате ЧС в регионе оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. Наиболее пострадали Зейский, Свободненский, Селемджинский и Мазановский районы.

"В подтопленных районах вакцинация от гриппа идет в условиях сокращения сроков. В Зейском, Свободненском, Селемджинском и Мазановском районах сроки прививочной кампании сокращены на две недели. Если по всей области иммунизация идет до 1 октября, то в этих четырех районах необходимо привить подлежащее вакцинации население до 15 сентября", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, всего в четырех пострадавших от паводка районах планируется привить от гриппа около 31 тыс. человек.

В Приамурье за время паводка в зону затопления попали 879 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, были подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более 500 км, пострадали посевы на площади около 250 тыс. гектаров.