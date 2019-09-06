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Посольство Зимбабве в России откроет книгу соболезнований в связи со смертью Мугабе

Бывший президент Зимбабве умер в возрасте 95 лет

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Книга соболезнований в связи со смертью бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе будет открыта в Москве в посольстве республики.

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Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве африканской страны.

"Книга соболезнований будет открыта, флаг также сейчас приспускают", - сказали в посольстве.

Мугабе возглавлял страну 37 лет, начиная с момента провозглашения независимости Зимбабве в 1980 году (в 1980-1987 годах в качестве премьер-министра).

В 2017 году он был смещен с поста главы государства. Причиной, приведшей к отстранению Мугабе, стал его конфликт с первым вице-президентом Эммерсоном Мнангагвой, в поддержку которого выступила армия.

Теги
Мугабе, РобертЗимбабвеРоссия
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