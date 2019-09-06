Глава Киргизии вручил награду семье погибшего при захвате Атамбаева бойца спецназа

БИШКЕК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вручил медаль "Эрдик" ("Мужество") семье награжденного посмертно бойца спецподразделения "Альфа", который погиб во время силового захвата экс-главы государства Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.

"Глава государства выразил соболезнования родным погибшего в ходе событий 7 августа 2019 года сотрудника Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, полковника Ниязбекова и отметил, что Усенбек всю свою жизнь посвятил служению Родине, обеспечению безопасности граждан и правопорядка в стране", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточняет пресс-служба, на встрече с президентом присутствовали мать, супруга, брат и сын погибшего спецназовца.

Ниязбеков погиб 7 августа от огнестрельного ранения в селе Кой-Таш Чуйской области Киргизии во время первой попытки "Альфы" задержать Атамбаева, которого защищали несколько сотен его сторонников.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш в результате продолжавшейся почти сутки спецоперации. За время противостояния сторонников бывшего президента и сотрудников правоохранительных органов за медицинской помощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники милиции.

После задержания экс-президент Киргизии был доставлен в СИЗО ГКНБ Киргизии. Бывшему президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельного участка в селе Кой-Таш.