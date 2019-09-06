Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Зимбабве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе. Как сообщает сайт Кремля, телеграмму с соболезнованиями российский лидер направил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве.

"Примите глубокие соболезнования по поводу кончины Роберта Габриэля Мугабе - многолетнего лидера вашего государства, - говорится в телеграмме. - С именем Роберта Мугабе связаны многие важные события в современной истории Зимбабве. Он внес большой личный вклад в борьбу за независимость вашей страны, в построение институтов зимбабвийской государственности".

"В России его будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, многое сделавшего для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", - подчеркнул Путин. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Мугабе.

Бывший лидер Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Согласно информации, предоставленной вещательной корпорацией Би-би-си, смерть Мугабе наступила в больнице в Сингапуре, куда бывший глава государства прибыл для лечения несколько месяцев назад.