Прекращено уголовное дело бывшего вице-президента "Роснефти" Локтионова

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова прекращено из-за отсутствия состава преступления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве прекратила уголовное преследование в отношении бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова. Дело прекращено по причине отсутствия состава преступления. В постановлении следователя также говорится о праве Локтионова на реабилитацию", - сказал собеседник агентства.

Он также напомнил, что в прошлом году Локтионов стал участником так называемого лондонского списка Бориса Титова, а в ноябре того же года вернулся из Великобритании в Россию под гарантии Генеральной прокуратуры о неприменении ареста.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере") в отношении Локтионова (занимал пост вице-президента "Роснефти" с 1998 по 2004 год) было возбуждено в Краснодаре в 2010 году. Его обвиняли в хищениях более 100 млн рублей у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши. Сам бизнесмен называл дело заказным и указывал, что возбудившие его следователи сами были осуждены еще в 2016 году. В 2013 году предприниматель был объявлен в федеральный розыск, а с 2016 года - в международный. В 2018 году Локтионов обратился к уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей и внесен в так называемый "лондонский список".