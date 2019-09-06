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Врачи рассказали о состоянии отравившихся ядохимикатами детей в Калмыкии

По словам медиков, их состояние улучшается

ТАСС, 6 сентября. Состояние двоих детей, которые отравились парами ядохимикатов в своем доме в Калмыкии, улучшилось, их перевели из реанимации в педиатрическое отделение, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

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"Дети находятся сейчас уже в педиатрическом отделении младшего возраста, состояние у них средней степени тяжести, но чувствуют они себя хорошо, у них есть аппетит, они бодры. Дети получают все необходимое лечение. На следующей неделе, возможно, их выпишут", - сказали в пресс-службе, добавив, что с детьми находится мать.

В конце августа житель села Яшалта обработал химикатами зерно в амбаре, после чего его жене и троим детям стало плохо. Один ребенок умер по пути в больницу. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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