На участках по выборам в Мосгордуму без видеокамер будет усилен контроль наблюдателей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Контроль за ходом голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября на тех участках, где не будет работать видеонаблюдение, усилят за счет присутствия наблюдателей. Об этом сообщил в пятницу на Международной конференции по цифровизации избирательных процессов глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов.

"Мы следим за всеми 3,6 тыс. участков. Там, где мы не смогли установить камеры, - это тюрьмы, где есть избиратели, больницы, - там будет дополнительно усилено наблюдение людьми", - сказал он.

Он добавил, что на каждом участке будут наблюдатели от Общественного штаба. "Таким образом, в Москве наблюдение тотальное. Это были сделано с 2013 года и видеотехническим, и человеческим способом", - добавил Венедиктов.

Ранее в Мосгоризбиркоме сообщили ТАСС, что голосование на 203 избирательных участках в Москве пройдет 8 сентября без видеонаблюдения и видеотрансляции. В частности на 162 участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, расположенных в больницах, следственных изоляторах и учреждениях социальной защиты населения, голосование будет без видеонаблюдения по этическим соображениям. Также видеонаблюдение не будет работать на 35 других избирательных участках, - в соответствии с законом, если на участках голосуют военнослужащие, осуществление видеонаблюдения должно вестись с согласованием этого с командирами воинских частей, чего не было достигнуто.

Видеонаблюдение будет вестись 8 сентября на 3432 участках, включая три участка для электронного голосования и 24 цифровых участка для волеизъявления граждан из других регионов России, которые в Единый день голосования окажутся в Москве.