КБР представит свой туристический потенциал на фестивале в Болгарии 9-16 сентября

НАЛЬЧИК, 6 сентября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) представит свой туристический, культурный и экономический потенциал на неделе Северного Кавказа в Болгарии, которая состоится 9-16 сентября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства курортов и туризма региона.

"Делегация республики примет участие в фестивале "Неделя Северного Кавказа в Республике Болгария" 9-16 сентября. В работе деловой программы примут участие представители министерств, туристического, санаторно-курортного, сельскохозяйственного и производственного комплексов республики", - говорится в сообщении.

На выставке Кабардино-Балкарии посетители смогут ознакомиться с уникальными изделиями из шерсти - киизами (традиционный балкарский шерстяной ковер - прим. ТАСС) и другими работами мастеров народно-художественных промыслов региона. В Болгарии выступят солисты государственных ансамблей танца "Балкария" и "Кабардинка", а также вокалисты Руслан Мусукаев и Ауес Зеушев.

Фестиваль-презентация пройдет в городах Бургас, Варна и Несебр. В программу мероприятия вошли российско-болгарский туристский инвестиционный форум, фестиваль творческих коллективов субъектов СКФО, бизнес-сессии и выставка изделий народных художественных промыслов. Проект организован фондом "Посети Кавказ" при поддержке Минкавказа России, министерства туризма Болгарии, а также Федерального агентства по туризму, Россотрудничества и правительств субъектов СКФО.

5 марта председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов стали участниками российско-болгарского бизнес-форума в сфере туризма, который проходил в Софии. По итогам встречи была подписана программа совместных действий в области туризма между Минэкономразвитя РФ и Министерством туризма Болгарии на 2019-2021 годы.