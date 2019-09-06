Суд в Крыму вынес решение о принудительном приводе на заседание украинца Бекирова

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Симферополя в пятницу вынес постановление о принудительном приводе на судебное заседание гражданина Украины Эдема Бекирова, обвиняемого в хранении оружия и боеприпасов, который не явился в назначенное время в суд, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

27 августа Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения арестованному ранее Бекирову на обязательство о явке на заседание. Судебное заседание было назначено на 9:00 мск 6 сентября.

"Бекиров на суд не явился. В этой связи было принято решение о его приводе на заседание, которое назначено на 13 сентября 2019 года", - сообщили в пресс-службе. Адвокат обвиняемого Ислям Велиляев отказался комментировать ситуацию.

Бекиров, которого считают причастным к деятельности одного из украинских националистических военизированных формирований, был задержан 12 декабря 2018 года при въезде с территории Украины в Крым. Он обвиняется в создании на территории полуострова тайника с 200 патронами к огнестрельному оружию и с 12 кг тротила, которые, по версии следствия, могли быть использованы "при совершении противоправных действий" в Крыму.