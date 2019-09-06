Всесезонный ФОК открылся в КЧР в рамках празднования Дня республики

ЧЕРКЕССК, 6 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие физкультурно-оздоровительного центра открытого типа прошло в городе Черкесске в рамках празднования Дня Карачаево-Черкесии и Дня города, передает корр. ТАСС.

"Спорткомплекс открытого типа - прекрасный подарок для жителей этого микрорайона, здесь летом можно играть в футбол, зимой - в хоккей, есть беговые дорожки, уличные тренажеры и воркаут-площадки. Созданы все условия для занятий спортом! Мы любим и гордимся нашим городом, хотим, чтобы он был красивее, лучше и чище - все это в наших силах. Юным спортсменам желаю успехов и больших достижений", - сказал на церемонии открытия мэр Черкесска Руслан Тамбиев.

Житель Черкесска Иван Лемишев отметил, что строительства комплекса в районе ждали давно. "В нашем районе такая спортивная площадка была очень необходима. Я надеюсь, что теперь дети будут заниматься здесь в любое свободное время и будут достигать успехов", - сказал Лемишев.

После торжественной части, на поле ФОКа прошел первый футбольный матч с командами из школ города. После чего юные жители Черкесска приступили к тестированию площадок комплекса.

Новый всесезонный комплекс построен по проекту "Спорт - норма жизни" и состоит из круговой и прямой беговых дорожек, мини-футбольного поля, площадки для стритбола и игровых видов спорта, сектора для прыжков в высоту, ямы с песком для прыжков в длину, площадки для уличных тренажеров и воркаут-тренировок, двух раздевалок и трибун для зрителей.

День Карачаево-Черкесии и День Черкесска с 2014 года совместно отмечаются 7 сентября. В этом году исполнилось 27 лет со дня преобразования КЧР, входившей ранее в статусе автономной области в состав Ставропольского края, в самостоятельный субъект РФ. Черкесск отметил 194-ю годовщину основания. КЧР - один из самых многонациональных субъектов России. В республике проживает около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.