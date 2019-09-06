Источник: в кабмине назвали бредом сообщения о повышении пенсионного возраста до 70 лет

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сообщения о том, что в правительстве России якобы прорабатывают возможность повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, являются "полным бредом". Об этом заявил источник в аппарате правительства, комментируя публикацию "Независимой газеты", в которой о подготовке такой реформы говорит депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом, иначе никак", - заявил источник в аппарате кабмина.

В публикации, которую прокомментировали в кабмине, парламентарий говорит о том, что у него имеется информация о создании соответствующей рабочей группы в правительстве, которая якобы готовит соответствующую реформу. Рашкин признает, что не может подтвердить свои слова документально, хотя и получил информацию как депутат Госдумы, но заверяет, что "это один в один, на сто процентов та же группа, которая готовила и первый этап пенсионной реформы".

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.