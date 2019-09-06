Жители Подмосковья собрали в школу 7,5 тыс. детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Жители Московской области помогли приобрести необходимые школьные принадлежности 7,5 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, помощь нуждающимся семьям оказана в рамках акции "Собери ребенка в школу". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

"В Подмосковье подведены итоги акции "Собери ребенка в школу". Благодаря активному участию наших жителей помощь оказана 7,5 тыс. детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию и находятся в социально опасном положении", - процитировали в сообщении Забралову.

Она отметила, что в рамках акции удалось помочь собрать для детей одежду для школы и спортивную форму, канцелярские товары и другие школьные принадлежности.

Забралова добавила, что акция "Собери ребенка в школу" является традиционной для Подмосковья в преддверии учебного года.

"Не всем семьям посильны затраты на сбор ребенка в школу. Именно с целью оказания дополнительной помощи Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав организует данное мероприятие. Спасибо всем неравнодушным жителям за участие. Особенную активность проявили жители городских округов Ступино, Балашиха, Домодедово, Егорьевск, Кашира, Коломна, Королев, Красногорск, Мытищи, Наро-Фоминск, Одинцово, Подольск, Раменское, Руза, Химки и Электросталь", - сказала Забралова.

Как сообщается на сайте Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, акция проходила с 5 по 30 августа. По данным комиссии, ежегодно более 2,5 тыс. семей испытывают трудности в приобретении школьных принадлежностей, формы и необходимых для обучения предметов.