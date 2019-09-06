Районы Липецкой области получили новые машины скорой помощи

ЛИПЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Муниципалитеты Липецкой области в пятницу получили ключи от 11 новых машин скорой помощи, сообщил в пятницу ТАСС временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов.

"Сегодня у корпуса Липецкой областной клинической больницы передали 11 машин скорой медицинской помощи региональному медицинскому автопарку. Ключи от новых автомобилей получили главные врачи Липецкой областной станции скорой медицинской помощи, Грязинской межрайонной больницы, Добровской, Краснинской, Лев-Толстовской, Липецкой и Хлевенской районных больниц", - сказал Артамонов.

Машины оснащены средствами радиосвязи и современной медицинской аппаратурой: дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, пульсоксиметрами, глюкометрами, необходимыми для диагностики неотложных состояний. Всего в рамках обновления и пополнения автопарка медицинских учреждений Липецкой области в 2019 году будут поставлены 17 автомобилей скорой медицинской помощи. Из них 14 автомобилей класса "B" и три автомобиля класса "С".

"Проводимая работа по модернизации и информатизации службы скорой помощи позволила в несколько раз снизить количество жалоб населения по вопросам оказания скорой медицинской помощи, постоянно растет доля вызовов скорой медицинской помощи со временем доезда выездной бригады скорой медицинской помощи до пациента менее 20 минут", - добавил Артамонов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому в 2019 году в регионы поставят более 4 тыс. автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. На их закупку выделено 10 млрд рублей.