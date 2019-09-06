Жюри определило финалистов конкурса на застройку Рижского грузового двора в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Жюри открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора - территории, примыкающей к Рижскому вокзалу в Москве, определило пять финалистов, ими стали компании из США, Японии, Нидерландов и России. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

"Конкурсные предложения будут разработаны известными мировыми компаниями и консорциумами: Skidmore, Owings and Merril (США), Nikken Sekkei (Япония), KCAP (Нидерланды), SVESMI (Нидерланды/Россия), UNK Project (Россия), RUGBC (Россия), MLA+ (Нидерланды), АМ Сергей Кисилев и партнеры (Россия)", - говорится в сообщении.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, слова которого цитирует пресс-служба, целью проекта является создание на территории Рижского грузового двора нового городского района, ориентированного на новейшие архитектурные и градостроительные тенденции в части формирования высококачественной среды.

"Новый многофункциональный квартал должен сочетать в себе офисно-деловой центр ОАО "РЖД", современный жилой комплекс и другие неотъемлемые функции", - приводятся в сообщении слова Кузнецова.

В пресс-службе пояснили, что участок застройки располагается в столичном районе Марьина Роща. Площадь территории застройки составляет более 20 га.

Ранее сообщалось, что в предварительном отборе на конкурс участвовало 64 заявки.