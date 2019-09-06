Ключ шифрования данных онлайн-выборов в Мосгордуму для безопасности разделили на части

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Ключ шифрования данных онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва разделен на семь частей и передан на хранение, в частности, председателю Центральной избирательной комиссии России Элле Памфиловой. Соответствующая церемония прошла на международной конференции, посвященной цифровизации избирательных процессов в Москве.

"Мы дополнительно для доверия решили шифровальный ключ, без которого нельзя будет подсчитать результат, разделить на семь частей и раздать семи людям. Мы будем вручать семь частей ключа - три ключа мы отдаем трем председателям [избирательных] комиссий в трех округах, четвертую часть отдаем в ЦИК Элле Памфиловой, пятую - председателю Московской городской избирательной комиссии Валентину Горбунову, шестую - главе Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову, седьмую - ярому противнику электронного голосования, председателю движения "Голос" Григорию Мельконьянцу", - сказал перед церемонией глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов.

Он уточнил, что 8 сентября после голосования части ключа будут соединены, тогда станет известен результат электронного голосования.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в трех избирательных округах: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное).