Волонтеры и представители студенческого спорта собрались на форуме в Татарстане

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Международный образовательный форум FISU Volunteer Leaders Academy открыли в пятницу в Татарстане. Мероприятие, нацеленное на коммуникацию волонтеров и членов национальных федераций студенческого спорта, проходит в республике в третий раз.

"Спорт через волонтеров стал объединительной, влиятельной силой дружбы и согласия в мире. В нашей стране и в Татарстане, в частности, любят спорт и нам повезло, что в последние годы по многим видам спорта чемпионаты мира, Европы, масштабные спортивные соревнования стали проводиться чаще", - сказал на церемонии открытия председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

По его словам, благодаря проведению крупных спортивных мероприятий, инфраструктура региона за последние годы изменилась в лучшую сторону.

Академия открыта до 11 сентября. Образовательная программа посвящена подготовке к чемпионатам мира среди студентов 2020 года и празднованию Международного дня студенческого спорта. Планируется, что участие в академии примут 130 активистов волонтерского движения и представителей 80 национальных и континентальных федераций студенческого спорта, а также 12 оргкомитетов предстоящих чемпионатов мира.