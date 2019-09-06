Родственники в РФ готовы взять под опеку изъятого у россиянки в Италии ребенка

САРАТОВ, 6 сентября. /ТАСС/. Родственники в России готовы взять под опеку мальчика, изъятого у россиянки в Италии, сообщила ТАСС в пятницу уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Накануне уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила в МИД России запрос по поводу изъятия социальными службами Италии пятилетнего российского мальчика у его матери. В социальных сетях ранее была опубликована история 41-летней Анны Варгановой, у которой социальные работники почти месяц назад забрали 5-летнего сына, рожденного в Италии вне брака. Как рассказала ТАСС координатор общественного международного движения "Русские матери" Ирина Бергсет, до отъезда в Италию Варганова проживала в городе Энгельс Саратовской области, где у нее есть собственное жилье.

"Мы вы курсе ситуации, на данный момент нам известно, что у ребенка тетя находится в Таганроге, она готова сделать опеку на себя и забрать мальчика в Россию, если это потребуется. Но мы будем помогать решать вопросы, которые входят в нашу компетенцию, сейчас мы на связи с мамой и с родственниками", - сказала Загородняя.

Она уточнила, что ребенок родился в Италии, однако, со слов матери и у нее, и у мальчика гражданство РФ. Сейчас аппарат омбудсмена запросил все необходимые документы для того, чтобы разобраться в ситуации.