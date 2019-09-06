{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Павел Мамаев изготовил в камере "Бутырки" иконостас и подарил его СИЗО

Адвокат полузащитника Игорь Бушманов сообщил, что Павел Мамаев регулярно посещал службы храма изолятора, а также соорудил вместе с сокамерником большой иконостас на 20 икон
Павел Мамаев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Павел Мамаев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, осужденный за две драки в центре Москвы, изготовил в столичном СИЗО "Бутырка" иконостас и передал его в дар изолятору. Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Игорь Бушманов.

На эту тему
Игроки-разбойники. Хронология скандальных событий с участием Кокорина и Мамаева

"Павел Мамаев регулярно посещал службы храма изолятора. Он соорудил вместе с сокамерником в камере большой иконостас на 20 икон, который передал в дар СИЗО "Бутырка", - сказал защитник.

По его словам, Мамаев также был активным пользователем библиотеки "Бутырки", "криминальной субкультуры не придерживался". "Мамаев в СИЗО постоянно посещал спортзал, выступил одним из инициаторов, организаторов и активных участников спортивного мероприятия на территории изолятора 14 февраля этого года (футбольный матч - прим. ТАСС), за что был поощрен благодарностью учреждения", - отметил адвокат.

 

Теги
Россия
Путин вместе с Назарбаевым в День Москвы посетят праздничные мероприятия на ВДНХ
Читать полностью