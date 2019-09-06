Общественные организации Болгарии возмущены заявлением МИД о российской выставке

СОФИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Координационный совет "Болгария - Россия", в который входят представители 17 авторитетных общественных организаций, выразил в пятницу глубокое возмущение заявлением МИД Болгарии по поводу выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма.

"Ваша позиция и назидательный тон к посольству России - кощунство над памятью 27 миллионов погибших советских людей и тысяч болгар, участвовавших в заключительной фазе Второй мировой войны", - указано в письме общественников, адресованном вице-премьеру, главе болгарского внешнеполитического ведомства Екатерине Захариевой.

"Болгарский народ хорошо знает свою историю, уважает истину. Он не примет попыток переписать и исказить историческую истину. Позорное заявление МИД - это попытка реабилитировать фашизм и его преступные действия в Восточной Европе. Честные и достойные люди никогда не примут этого, они знают, что СССР и Красная армия спасли человечество от коричневой чумы и внесли наибольший вклад в Победу в самой кровопролитной войне ХХ века", - подчеркивается в документе.

Во вторник МИД Болгарии выступил с официальным заявлением в связи с проведением в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, в котором, в частности, утверждается, что "штыки Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушающих гражданскую совесть, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов, происходящих в развитых европейских государствах".

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума назвала позицию Софии по освобождению Европы Красной армией опасной тенденцией.

Официальное открытие выставки, посетить которую посольство РФ в Болгарии приглашает всех желающих, состоится в Российском культурно-информационном центре в Софии 9 сентября.