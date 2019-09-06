Единороссы просят кабмин ускорить подготовку отзыва на проект о бесплатном питании в школе

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" просит правительство РФ ускорить работу по подготовке заключения на законопроект о бесплатном горячем питании учеников младших классов. Об этом ТАСС в пятницу сообщила первый замсекретаря генерального совета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина, направившая соответствующий запрос вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Она напомнила, что ранее глава думских единороссов, вице-спикер Сергей Неверов и другой зампредседателя нижней палаты парламента Ирина Яровая разработали законопроект о бесплатном горячем питании для учеников младших классов.

"Согласно этому документу, финансирование на это будет осуществляться за счет субсидий регионам из федерального бюджета. "Единая Россия" работает над этой инициативой вместе с правительством, сегодня мы обратились к Татьяне Голиковой с просьбой ускорить работу по подготовке заключения на законопроект", - сказала Баталина.

Ранее на одном из пленарных заседаний Госдумы Неверов сообщил, что он вместе с Яровой подготовил дополнительную поправку, "чтобы в законопроекте было отражено, что горячее питание для учащихся начальных классов школ предоставляется бесплатно".

"До 24 мая все профильные ведомства должны дать свои заключения [на законопроект]. С ними мы ознакомим наших коллег в рамках рабочей группы, уже затем он будет подготовлен к внесению и подписан всеми фракциями", - сказал тогда Неверов.