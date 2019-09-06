На Ставрополье в 2020 г. качественной водой обеспечат более 30 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Качественной питьевой водой в 2020 году обеспечат 13 поселений Грачевского и Шпаковского районов Ставропольского края, сообщила в пятницу пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова будет капитально отремонтирован Шпаковский групповой водовод, снабжающий водой из Сенгилевского водохранилища 13 населенных пунктов. Реализация проекта запланирована на 2020 год", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стабильное водоснабжения будет обеспечено для более чем 32,5 тыс. жителей сел Грачевка, Бешпагир, Спицевка, Старомарьевка, Красное, хуторов Кизилов, Ямки, Лисички, Нагорный и Базовый Грачевского района, а также села Надежда, поселка Новый Бешпагир и хутора Ташла Шпаковского района.

По проекту предстоит капитально отремонтировать 34 км водовода, запитанного от Сенгилеевского водозабора. На эти цели в краевом бюджете будет заложено порядка 224,5 млн рублей. Работы проведут специалисты ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".

"Этот участок давно нуждается в масштабной модернизации. По большому счету в рабочем состоянии он поддерживался лишь за счет периодически проводимых аварийно-восстановительных работ. В результате состояние сетей здесь таково, что возможности подавать ресурс под давлением практически нет, поэтому жители целого ряда населенных пунктов испытывают дефицит воды в летний период. Реализация проекта исправит эту ситуацию и обеспечит запас прочности водовода на несколько десятилетий вперед", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Романа Марченко.