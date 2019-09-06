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Расследование нападения на Эллу Памфилову

В ЦИК заявили, что для Памфиловой не предусмотрена госохрана

При этом в Центризбиркоме отметили, что необходимо задуматься о ее введении

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Государственная охрана не предусмотрена для председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой. Об этом ТАСС сообщили в ЦИК в пятницу.

"Охрана у главы ЦИК [Эллы Памфиловой] не предусмотрена. Надо серьезно задуматься о ее введении", - отметили в Центризбиркоме.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в ночь на пятницу неизвестный проник в дом главы ЦИК, который находится в Подмосковье, напал на нее с электрошокером. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, ход его расследования взяло на контроль руководство МВД России.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, неизвестный напал на главу ЦИК с целью ограбления. В пресс-службе Центризбиркома подтвердили информацию о нападении на Памфилову, отметив, что из ее дома ничего не похищено, а состояние главы ЦИК "среднее", но позволяет участвовать ей в публичных мероприятиях.

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РоссияПамфилова, Элла АлександровнаРасследование нападения на Эллу Памфилову
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