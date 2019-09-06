Венедиктов: электронные паспорта откроют новые возможности для онлайн-голосования

"Со следующего года людям, достигшим 18 лет и 45 лет, при замене паспорта будут выдаваться электронные паспорта в Москве. Тогда у нас открываются новые возможности для тех людей, у которых будут электронные паспорта, мы решаем вопрос с электронным голосованием через электронный паспорт", - сказал Венедиктов в пятницу на Международной конференции по цифровизации избирательных процессов.

Когда он появится и зачем это нужно?

Электронный паспорт. Когда он появится и зачем это нужно?

По словам Венедиктова, электронная подпись также позволила бы упростить процедуру сбора подписей для кандидатов в депутаты.

"Сейчас, когда выдвигаются кандидаты в депутаты, они должны собрать значительное число бумажных подписей. Несовершенство законодательства привело к тому, что части кандидатов [в депутаты Мосгордумы 7 созыва] было отказано в регистрации, что привело к массовым митингам и протестам в Москве. Если бы были электронные подписи, которые не надо верифицировать, которые уже подтверждены специальным кодом, думаю, этого можно было бы избежать", - добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил журналистам, что работа по внедрению электронных паспортов в России начнется в июле 2020 года, выдача бумажных паспортов будет прекращена к 2023 году. Электронный паспорт - это пластиковая карточка, которая будет выдаваться на 10 лет и содержать информацию о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения и сроке действия документа.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в трех избирательных округах: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное).