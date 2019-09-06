Синоптики прогнозируют затопление пойм и дорог в Приморье из-за приближения тайфуна

ТАСС, 6 сентября. Приближение тайфуна "Линлин" принесет затопление пойм, сельских угодий и местных дорог в Приморье в выходные. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Приморский край опять ожидает дождливая погода, так как с завтрашнего дня будет очередное приближение тайфуна, именно приближение, а не сам. Прогнозируем, что с 7 по 9 сентября паводковая ситуация на реках Приморского края осложнится", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ожидается рост уровня воды с затоплением пойм и подтоплением участков местности сельскохозяйственных объектов, дорог местного значения.

В Приморском крае действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный на прошлой неделе из-за сильных дождей. В августе в регионе выпало свыше трех месячных норм осадков. В зоне паводка оказалось 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек. В пострадавших районах до сих пор идут аварийно-восстановительные работы.

В четверг было предупреждение о выходе на территорию региона тропического тайфуна "Линлин".