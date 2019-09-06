Открытый урок "Я помню" набрал более 1,2 млн просмотров в интернете

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Всероссийский открытый урок "Я помню", который прошел в Музее Победы 5 сентября, был посвящен профессиям, которые помогают сохранять память - историю и наследие, набрал в интернете более 1,2 млн просмотров. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе музея.

"Более 1,2 миллиона просмотров набрал Всероссийский открытый урок "Я помню", - говорится в сообщении.

В рамках урока школьникам рассказали о работе историков, сотрудников музеев и архивов, реставраторов и других специалистов в этой отрасли. Мероприятие организовано Министерством просвещения РФ совместно с порталом "Проектория".

Ведущим открытого урока стал известный теле- и радиоведущий Антон Комолов, спикерами - министр просвещения РФ Ольга Васильева, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Музея Победы Александр Школьник и основатель крупнейшего в России создателя электронных архивов корпорации "ЭЛАР" Сергей Баландюк.

Организаторы подчеркнули, что в этом учебном году на других открытых уроках они планируют раскрыть для школьников еще больше интересных и актуальных отраслей: медиа, биотехнологии, автомобильная промышленность, туризм и другие. Посмотреть открытый урок в прямом эфире можно в группах проекта в социальных сетях, а также на портале "Проектория".

Первый всероссийский открытый урок, организованный при поддержке Минпросвещения РФ, был посвящен правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе. Он прошел на базе НИТУ "МИСиС" 8 февраля 2018 года, его аудиторией стали около 1 млн учащихся из более чем 18 тыс. школ России. С 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле прошел Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория", 13 декабря открытый урок на форуме провел президент РФ Владимир Путин.