Форум "Таврида 5.0" стартует в Крыму в формате арт-резиденции

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Третий этап форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида 5.0" начнется в Крыму 10 сентября, он пройдет в формате арт-резиденции с участием 200 танцоров со всей страны, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе центра развития культурных инициатив.

"10 сентября в Судаке стартует третий этап форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0". Он пройдет в новом формате - "арт-резиденции", предполагающем максимум свободного творчества и практики для участников", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в новой смене примут участие 200 молодых танцоров и хореографов со всей России.

"Участники вместе с хореографами ведущих танцевальных школ будут открывать новые стили, улучшать технику, репетировать, выступать, а также давать собственные мастер-классы. Каждый день будут проходить танцевальные джемы, кинопоказы и акустические встречи. 15 сентября, в завершающий день смены, пройдет финальная масштабная дискотека и станут известны победители грантового конкурса", - добавили в пресс-службе.

Форум "Таврида" - образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей.