Венедиктов: практику онлайн-голосования на выборах можно распространить в случае успеха

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Опыт проведения электронного голосования, которое впервые пройдет в трех избирательных округах в Москве на выборах в Мосгордуму, в случае успеха стоит распространить на другие регионы России, считает глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов.

"Если она [система онлайн-голосования] окажется защищенной, если она покажется избирателям надежной, тогда можно будет шаг за шагом распространять ее на другие выборы и другие регионы. Она дает возможность избирателю принять участие в голосовании, если он не может или не хочет прийти на избирательный участок. Это неизбежно - рано или поздно это пойдет, потому что это удобно", - сказал Венедиктов в пятницу на международной конференции о цифровизации избирательных процессов.

По его мнению, электронные технологии в целом могут способствовать повышению уровня доверия населения к выборам. "Нужна конкуренция - электронные системы, цифровая экономика дает больше возможностей конкуренции, меньше возможностей манипулирования", - добавил он.

Выборы в Мосгордуму назначены на единый день голосования 8 сентября. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в трех избирательных округах: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное).