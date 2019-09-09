Варенье из шишек, сало и сны о грибах: что россияне ищут в "Яндексе" о заготовках на зиму

Поисковик изучил самые популярные запросы пользователей про урожай и то, что с ним делать

Популярность оценивалась по 100-балльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. При обработке результатов анализировали отношение числа запросов со словами "заготовки" и "зима" к среднегодовому количеству таких же запросов в сутки, задаваемых россиянами "Яндексу". График показывает, во сколько раз интерес к заготовкам на зиму в конкретный день был выше среднего в течение года. Показатели имеет смысл сравнивать только в рамках одного рейтинга.

Интересы по возрасту Чаще всего заготовками на зиму и другими вопросами, связанными с урожаем, озадачиваются пользователи старше 55 лет. С сильным отрывом от них — люди в возрасте 45–55 лет. А 35–45-летние пользователи подобной тематикой интересуются в четыре раза реже, чем аудитория 55+

Описание

Что храним: заготовка для борща и зеленые помидоры Больше всего пользователей интересовало, что делать с урожаем кабачков. Популярны также запросы о том, как быть с помидорами и болгарским перцем. В десятке лидеров также отмечена "заготовка для борща". Самые непопулярные в запросах "зеленые помидоры" и "черная смородина": они набрали 14 и 13 баллов из 100.

Описание

Соленья: от горбуши до волнушки Лидер среди запросов про соленые заготовки — "как засолить горбушу". На втором месте тот же вопрос, но про сало. Впрочем, первая десятка самых популярных запросов о засолке почти вся посвящена рыбе: пользователи хотят знать, как солить икру, селедку, скумбрию, семгу и кету. С ними соседствуют запросы о засолке капусты и огурцов, груздей и волнушек, грудинки и грибов.

Описание Что чаще всего солят

Варенья: из яблок, вишни и сосновых шишек Тройка лидеров — варенье из абрикосов, яблок и слив. Замыкают десятку рейтинга варенье из черной смородины и из сосновых шишек.

Описание

Тихие охотники спрашивают Тихая охота (на грибы то есть) вполне могла бы стать национальным спортом России. Но на вершине рейтинга популярных вопросов "Яндексу" о грибах запрос мистический: чаще всего пользователи хотят знать, к чему снятся грибы. Дальше десятка вполне соответсвует теме: интересуются правилами варки и жарки грибов, тем, как отличить съедобные от ядовитых, как распознать симптомы отравления грибами. Как ни странно, запрос о том, где растут самые "привилегированные" белые грибы, оказался в конце списка.

Описание

Даешь урожай! Больше всего пользватели интересовались тем, что делать с плантацией клубники после сбора урожая. Остальные пункты десятки посвящены подкормке растений и деревьев, правилами подкормки, обрезки и полива смородины, клубники, помидоров, моркови, яблонь и даже жимолости.