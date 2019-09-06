Росздравнадзор проверит роддом № 4 в Москве после сообщений о возможной вспышке инфекции

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Росздравнадзор поручил своему территориальному органу по Москве и Московской области провести проверку роддома № 4 при Городской клинической больнице (ГКБ) им. Виноградова, где могла произойти вспышка инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил об эпидемии внутриутробной пневмонии в московском роддоме № 4. Якобы с 31 августа такой диагноз подтвердился у пятерых новорожденных, и сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Однако в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы данные о вспышке опровергли, объяснив, что этот вид пневмонии передается только при внутриутробном развитии от мамы к ребенку, и инфекция не может распространяться между детьми.

"Наш территориальный орган по Москве и Московской области по поручению руководителя Росздравнадзора проведет там проверку. В настоящее время ведется подготовка к проверке по этому инциденту", - сказали ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.

В пресс-службе Депздрава также утверждали, что в роддоме № 4 в течение последних 10 лет не было вспышек инфекций среди новорожденных и женщин. Тем не менее с 31 августа по 6 сентября в палате интенсивного наблюдения родильного дома с диагнозом внутриутробная пневмония находились два ребенка, одного из них перевели в другую больницу. Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести с положительным прогнозом.