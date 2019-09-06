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Северный Кавказ

Национальный театр Адыгеи открыл новый сезон бесплатным показом спектакля для детей

Также до конца 2019 года театр планирует показывать бесплатные постановки для жителей республики пенсионного возраста

МАЙКОП, 6 сентября. /ТАСС/. Национальный театр Республики Адыгея им. Ибрагима Цея открыл новый театральный сезон спектаклем для детей из малообеспеченных семей "Только вперед!", который был показан по акции "Театр - детям", сообщил в пятницу ТАСС худрук театра, заслуженный деятель искусств России Касей Хачегогу.

"Открыли театральный сезон двумя бесплатными показами спектакля-сказки "Только вперед!" на русском языке для детей из малообеспеченных семей, они прошли с аншлагом. Акцию "Театр - детям", так мы ее назвали, нам помог провести банк "Кубань Кредит". Она будет продолжена", - сказал Хачегогу.

Вечером 6 сентября состоится показ спектакля на адыгейском языке по пьесе Ереджиба Мамия, написанной в 60-е годы XX века. В постановке режиссера Аслана Хакуя главную роль исполнит Адам Болоков, также в спектакле сыграют заслуженный артист Адыгеи Рашид Джолов и артисты театра Жанна Даурова, Разиет Кемечева и Анзаур Хакуй.

"Это не премьерная постановка, мы ее в этом году уже отыграли с выездом в несколько населенных пунктов республики. Теперь по просьбе жителей региона именно ею открываем сезон. Это комедия, довольно поучительная, о том, что происходит с человеком, когда он узнает, что жить ему остается всего три месяца, и как меняется к нему отношение окружающих", - пояснил худрук.

До конца 2019 года театр продолжит бесплатно показывать спектакли для жителей республики пенсионного возраста - акция началась в начале года. Также труппа театра будет выезжать на гастроли в муниципалитеты, добавил Хачегогу.

Национальный театр Адыгеи - один из старейших на Кавказе. Знаковым является проект театра - международный фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг", проходящий в Майкопе с 2005 года один раз в два года.

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