В Ижевске зарегистрировали самое холодное лето с начала 21 века

ИЖЕВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Синоптики зарегистрировали самую низкую среднюю температуру летом в Ижевске - всего 15,6 градуса - с начала века. Об этом на свой странице в Facebook написала начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина.

"Лето 2019 года стало самым холодным в Ижевске в XXI веке. Средняя температура составила 15,6 градуса. Было в Ижевске более холодное лето, но в XX веке - в 1986, 1992, 1994 годах и некоторых других более ранних годах", - написала Шумихина.

По ее словам, за все календарное лето в столице Удмуртии не зарегистрировано ни одного дня с жарой в 30 градусов. При этом конец лета - как устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 15 градусов - состоялся 26 августа, что является характерным для этого времени показателем. "Именно в этот день в Ижевске обычно начинается осень".