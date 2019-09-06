Татарская этнографическая выставка открылась в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Татарская этнографическая выставка, на которой представлены национальная одежда, предметы быта, изделия декоративно-прикладного искусства открылась в Грозном по нацпроекту "Культура". Открытие мероприятия посетил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

"Мы приветствуем татарский народ, знакомимся с его историей, культурой, традициями. Хочу подчеркнуть, что Чеченская Республика многонациональна, здесь уживаются представители разных народов, среди которых на протяжении всей нашей истории непоследнее место занимали татары", - сказал Умаров.

Выставка проходит в Мемориальном комплексе славы им. А.А. Кадырова. В зале представлены около 70 экспонатов: национальная одежда, предметы быта, орудия труда, изделия декоративно-прикладного искусства. Кроме того, посетители мероприятия могут попробовать блюда татарской кухни.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.