Путин вместе с Назарбаевым в День Москвы посетят праздничные мероприятия на ВДНХ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 7 сентября примет участие в торжественных мероприятиях на ВДНХ, посвященных празднованию Дня Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В числе более 3 тыс. участников мероприятий - председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, мэр столицы Сергей Собянин, почетные граждане Москвы, представители общественных и молодежных организаций, - говорится в сообщении. - На торжества также приглашен первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев". "Планируется, что Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев вместе посетят отреставрированный павильон "Казахстан" на ВДНХ", - добавили в Кремле.

Также в этот день Путин посетит Олимпийский комплекс "Лужники", где ознакомится с реконструированным многофункциональным Дворцом водных видов спорта и Дворцом художественной гимнастики. Дворец водных видов спорта появился в результате начавшейся в 2015 году реконструкции здания старого открытого бассейна. Сохранив узнаваемость архитектурных очертаний, новый дворец существенно расширил свои возможности, увеличив площадь в 2,5 раза. Комплекс готов принимать до десяти тысяч посетителей в сутки.

Дворец художественной гимнастики открылся в июне 2019 года и стал самым крупным специализированным центром гимнастики в мире. Арена соответствует международным требованиям и может принимать соревнования уровня Олимпиады и чемпионата мира. Здание возвели по инициативе президента Всероссийской ассоциации художественной гимнастики, тренера Ирины ВинерУсмановой.

Позже в Кремле в субботу состоится встреча Путина с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, который будет находиться в России с рабочим визитом. "Стороны обсудят текущие вопросы российско-молдавского сотрудничества", - сообщили в Кремле.