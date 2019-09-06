Более 60 жителей Кабардино-Балкарии удостоены госнаград

НАЛЬЧИК, 6 сентября. /ТАСС/. Врио главы Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков вручил государственные награды более 60 гражданам региона, внесшим большой вклад в развитие республики. Состоявшая в пятницу церемония была посвящена Дню государственности Кабардино-Балкарии.

"Своими свершениями вы вносите весомый вклад в развитие республики. Примером своей жизни вдохновляете других добиваться большего, работать ради благополучия родной Кабардино-Балкарии. В этот знаковый день мы особенно остро осознаем важность ваших достижений для настоящего и будущего нашей республики, ибо решить стоящие перед нами масштабные задачи можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для этого все возможное", - сказал Коков, обращаясь к собравшимся.

В этот день, подчеркнул он, мы должны чтить заслуги всех поколений, чьим трудом, мудростью и волей строилась и развивалась республика. "Сказанное в полной мере относится к присутствующим в зале Борису Зумакулову [уполномоченный по правам человека в КБР - указом президента РФ награжден Орденом Дружбы Народов] и Хаути Сохрокову [президент Международной черкесской ассоциации - указом президента РФ награжден Орденом Почета]. Их высокий профессионализм, незаурядные способности, дальновидность, предельная ответственность и верность долгу особо значимо проявлялись на переломных этапах истории Кабардино-Балкарии", - отметил он.

Коков также вручил большой группе врачей, учителей, спортсменов, педагогов, спасателей, работников промышленности и сельского хозяйства почетные грамоты Кабардино-Балкарской Республики и звания "заслуженный" в различных отраслях. Звания "Заслуженный деятель науки КБР" удостоен главный научный сотрудник физического института им. П.Н. Лебедева РАН Султан Дабагов.

Церемония награждения была посвящена 98-летию государственности КБР. Праздник был учрежден в 1997 году по случаю принятия новой Конституции республики. 1 сентября 1921 года декретом ВЦИК РСФСР была образована Кабардинская автономная область, которая позднее вместе с Балкарским автономным округом была преобразована в Кабардино-Балкарскую автономную область. В связи с трагическими событиями в городе Беслане празднование Дня государственности ранее специальным указом главы региона перенесено на более поздний срок. Основные торжества запланированы на 7 сентября, в этот день жители региона отпразднуют и 295-летие города Нальчик - столицы региона.