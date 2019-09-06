Джонсон верит в лох-несское чудовище несмотря на отсутствие научных доказательств

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Британский премьер-министр Борис Джонсон продолжает верить в существование лох-несского чудовища (Несси) даже после публикации исследования новозеландских ученых, результаты которого свидетельствуют об обратном. Об этом глава правительства сообщил в пятницу в Шотландии, на территории которой расположено озеро Лох-Несс.

5 сентября ученые университета провинции Отаго опубликовали данные исследования, согласно которым найти следы существа не удалось. Генетик Нил Геммелл предположил, что за Несси очевидцы принимали "очень большого угря".

"Высокая концентрация ДНК угря в воде не кажется мне убедительным доказательством того, что лох-несского чудовища не существует, - приводит слова Джонсона агентство Press Association. - Будучи ребенком я хотел верить в существование чудовища. И часть меня до сих пор хочет верить в это".

Согласно шотландской городской легенде, существо обитает в озере Лох-Несс. Впервые письменное упоминание о нем появилось в VI веке нашей эры. Первые задокументированные сведения о наблюдении существа относятся ко времени постройки старой военной дороги генерала Уэйда на южном берегу озера (XVIII век).

Большинство сторонников теории существования чудовища считают его реликтовым плезиозавром, но за 70 лет наблюдений не удалось найти ни одного трупа животного. Высказывались и гипотезы о криптидах - неизвестных науке животных (огромная рыба, длинношеий тюлень, гигантский моллюск), однако ни одна из них не нашла научного подтверждения.