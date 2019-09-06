ЕАО учтет опыт нынешнего паводка при строительстве новых дамб для защиты сел

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Еврейской АО учтут опыт наводнения этого года при строительстве новых дамб в области, нынешний паводок выявил недоработку в проектах гидрозащитных сооружений. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме глава региона Александр Левинталь.

"После масштабного наводнения на Амуре 2013 года были составлены определенные программы, область тоже в них вошла, построено несколько дамб. При этом паводке, при проверке на деле, выявился ряд нюансов - дамбы спроектированы и построены с недостаточной перекачивающей мощностью, то есть интенсивность откачки воды меньше, чем это необходимо. Это урок нам, и мы будем учитывать это при строительстве новых дамб", - сказал Левинталь.

Строительство дамб в области продолжается, так, возводится дамба в Биробиджане. Сдать ее планировалось в 2021 году, но из-за подъема воды часть грунта с недостроенного сооружения унесло. "Сейчас часть работ придется проводить заново", - сказал Левинталь.

Сложная паводковая обстановка в ЕАО отмечается с конца июля. Из-за сильных дождей в дальневосточных регионах вырос уровень воды в Амуре, разлились другие реки и водоемы, поднялись также грунтовые воды. По данным за прошлые сутки, в области в 41 населенном пункте подтоплены 157 жилых домов, 2351 приусадебный участок, 4512 дачных участков, 30 участков дорог общей протяженностью более 17 км. В пунктах временного размещения находятся около 40 человек.

Блок о ЧС в национальной программе развития ДВ

Власти Еврейской АО предлагают сформировать в национальной программе развития Дальнего Востока отдельный блок, посвященный предупреждению чрезвычайных ситуаций.

"Сейчас очевидно, и мы обсуждали это с главой Минвостокразвития Александром Козловым, что нужен блок в национальной программе или отдельная программа, связанные с предупреждением чрезвычайных ситуаций", - сказал губернатор области Александр Левинталь.

В частности, туда могли бы войти мероприятия по строительству дамб, повышению сейсмостойкости, по борьбе с пожарами и другое. "Учитывая уникальность Дальнего Востока, масштабы явлений, важно отдавать региону приоритет", - отметил Левинталь. По его словам, заниматься вопросом защиты территорий важно сегодня, не откладывая на долгие годы. Это имеет острую социальную, а также экономическую значимость, в том числе для потенциальных инвесторов.

Президент РФ Владимир Путин на полях форума провел заседание президиума Госсовета, посвященное в этом году вопросу национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Поручение разработать эту программу глава государства дал еще в 2018 году по итогам предыдущего Восточного экономического форума. Документ формировали с учетом мнения дальневосточников: региональные правительства обобщили полученные материалы, выделили ключевые инициативы, а затем губернаторы защитили их в законодательных собраниях. В нацпрограмме выделены экономический и инфраструктурный блоки, а также социальный блок, включающий восемь разделов, таких как демография, здравоохранение, образование, спорт, культура, жилье, транспортная сфера и реализация программы "Дальневосточный гектар".

​Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.