Яхта из провинции Хайнань принимает участие в кругосветной парусной регате

САНЬЯ /Китай/, 6 сентябрь. /ТАСС/. Яхта из южной китайской провинции Хайнань под названием Visit Sanya, China принимает участие в начавшейся любительской кругосветной гонке под парусом Clipper Round the World Yacht Race 2019-2020. Регата началась 1 сентября в лондонских доках Святой Екатерины, сообщает хайнаньский информационный ресурс "Наньхайван".

В кругосветную гонку, участие в которой принимают 11 команд со всего мира, также отправились еще две яхты из Китая: "Чжухай" и "Циндао". Всем им предстоит в восемь этапов преодолеть 40 тыс. морских миль и зайти в порты 15 городов по всему миру.

Капитаном хайнаньской яхты Visit Sanya, China стал шкипер Симус Келлок из Эдинбурга. Половину из 18 отобранных по всему миру членов экипажа на этой яхте составляют женщины в возрасте от 23 до 51 года. В город Санья она вернется в феврале следующего года. Это первая яхта из Китая, которой удалось выиграть гонку в 2017-2018 годах.

Особенность гонки Clipper Round the World Yacht Race состоит в том, что участие в ней могут принять все желающие, а не только профессиональные яхтсмены. Правда новичкам придется для этого пройти базовый курс подготовки. Капитанами команд, согласно правилам, должны быть профессиональные шкиперы.

Данная гонка проводится один раз в два года с 1996 года. Основал это движение британец сэр Робин Нокс-Джонстон - первый в истории яхтсмен, который сумел в одиночку совершить кругосветное путешествие под парусом.

Первый этап регаты после старта предусматривает промежуточную остановку в Португалии. Завершится он в октябре в Уругвае. Участники гонки за время регаты побывают также в Австралии, на Бермудских островах, в Китае, Панаме, США, на Филиппинах и в ЮАР.