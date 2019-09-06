Совет законодателей РФ поддержал депутатов Карелии с поправкой в Земельный кодекс

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 сентября. /ТАСС/. Совет законодателей РФ при Совете Федерации рекомендовал доработать и внести в Госдуму законопроект депутатов законодательного собрания Карелии, направленный на изменение Земельного кодекса в части ограничений выделения участков, где могут находиться объекты культурного наследия. Об этом в пятницу во время заседания комитета по экономической политике парламента Карелии сообщил один из авторов инициативы Леонид Лиминчук.

"Совет законодателей поддержал нашу инициативу с легкими поправками, которые мы внесли в текст нашего законопроекта. У нас есть все шансы на то, что наша федеральная инициатива будет поддержана. Это внесение изменений в Земельный кодекс, которые регулируют права собственников земельных участков, на которых могут находиться или будут выявлены объекты культурного наследия", - заявил депутат.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, существующая процедура, по которой лицо может разместить выделенный ему земельный участок на кадастровом плане без каких-либо согласований с заинтересованными сторонами, предполагает ряд ограничений. Они внесены в перечень оснований, по которым заявителю могут отказать в выделении земли. Депутаты заксобрания Карелии предлагают внести в этот список обязательное согласование границ участка с органами охраны объектов культурного наследия.

"Участились случаи, когда земельные участки, формируемые под индивидуальное жилищное, дачное строительство предоставляются в местах расположения объектов культурного наследия (скрытых под землей объектов археологического наследия) или в границах зон охраны объектов культурного наследия, либо на образуемых земельных участках впоследствии выявляются объекты археологического наследия. Все это влечет наложение ограничений, которые не позволяют использовать их [участки] для испрашиваемых целей", - говорится в документе.

По словам заместителя начальника управления по охране объектов культурного наследия Карелии Виктории Гуртовой, новое ограничение не приведет к увеличению сроков ответа на заявку на земельный участок. В случаях, если на территории не была проведена археологическая экспертиза, ее необходимо будет заказать у независимого археолога.

Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании - это совещательный и консультативный орган при палатах Федерального Собрания Российской Федерации. Возглавляют Совет законодателей председатели обеих палат Госдумы и Совета Федерации.