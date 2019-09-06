Патриарх Кирилл помолился за Москву и Киев в день Перенесения мощей святителя Петра

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу, в праздник Перенесения мощей святителя Петра, помолился в Высоко-Петровском монастыре на Петровке за города Москву и Киев. Об этом сообщает пресс-служба патриарха.

"Русская церковь продолжает быть хранительницей единства Руси <…> Его (святителя Петра, митрополита Московского - ТАСС) молитвами да хранит Господь град Москву и град Киев!", - обратился патриарх к верующим.

Предстоятель РПЦ заявил, что вовсе не политические интересы направляют деятельность церкви в странах, когда-то бывших частью Киевской Руси. "Те, кто хотели бы разрушить единство, разделить снова единый народ на удельные княжества, не могут оставить без внимания и ту объединяющую роль Русской православной церкви, которую она осуществляет, не руководствуясь политическими интересами, но единственно сохранением духовной общности народа, сохранением веры православной и благочестия на просторах Святой Руси", - подчеркнул патриарх.

Чудотворец Петр, митрополит Киевский, а впоследствии - Московский и всея Руси, возглавил церковь после того, как в 1305 году умер митрополит Киевский Максим, перенесший престол Киевского митрополита во Владимир из-за опасности набегов кочевников. Митрополит Петр в 1325 году перенес свою резиденцию в Москву по просьбе великого князя Иоанна Калиты и стал первым из митрополитов Киевских и всея Руси, постоянно пребывавшим в Москве. В Москве он основал Высоко-Петровский монастырь.

Мощи умершего в 1326 году и канонизированного в 1339 году чудотворца были погребены в Успенском соборе Московского кремля. В 1472 году при перестройке обветшавшего собора мощи митрополита Петра были открыты и переложены в новую раку. В 1474 году недостроенный новый собор обрушился, но 24 августа (6 сентября по новому стилю) 1479 года мощи были торжественно перенесены в новый собор и поставлены на прежнем месте. В этот день празднуют день Перенесения мощей святителя Петра, митрополита Московского.