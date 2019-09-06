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Северный Кавказ

Гуманитарные направления стали самыми популярными у абитуриентов университета в Пятигорске

Всего в университете обучаются около 4,5 тыс. студентов

ПЯТИГОРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Абитуриенты при поступлении в Пятигорский государственный университет (ПГУ) в 2019 году чаще всего выбирали гуманитарные направления, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе вуза.

"В 2019 году по итогам приемной кампании в ПГУ самыми популярными, востребованными оказались направления, специальности и профили "Лингвистики", "Перевода и переводоведения", "Педагогического образования" с иностранными языками, "Юриспруденции", "Востоковедения", "Экономической безопасности", "Таможенного дела", "Обеспечения информации безопасности автоматизированных систем", "Журналистики", "Психологии служебной деятельности", "Международных отношений", - сказали в вузе.

По информации пресс-службы, количество зачисленных в 2019 году на очную форму обучения со средним балом по ЕГЭ выше 70 составляет 275 человек, что на 69 человек (на 33,5%) больше, чем в прошлом году. "Самым востребованным среди "высокобальников" направлением подготовки остается "Лингвистика", на втором месте по количеству "высокобальников" - "Педагогическое образование", далее следуют "Перевод и переводоведение" и "Международные отношения", - рассказали в пресс-службе.

Пятигорский государственный университет - крупный образовательный, научно-исследовательский и инновационно-технологический центр Юга России и Северного Кавказа.

В системе ПГУ обучаются около 4,5 тыс. студентов высшего и среднего профессионального образования, магистрантов, аспирантов, стажеров, а также около 2 тыс. слушателей системы непрерывного образования из 71 региона России и 36 зарубежных государств.

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