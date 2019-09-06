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В Роспотребнадзоре заявили о штатных поставках вакцины от бешенства

Как отметили в ведомстве, ситуация по этим препаратам всегда находилась под строгим контролем
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Проблем с нехваткой вакцин от бешенства не наблюдается, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Ситуация по вакцинам от бешенства всегда находилась под строгим контролем Роспотребнадзора. Начиная с июля 2019 года поставки вакцины осуществляются в штатном режиме, так как производитель получил необходимые разрешительные документы на отгрузку вакцин", - говорится в сообщении.

Ранее РБК сообщило, что, по их расчетам, на основании данных портала закупок, СПАРК-маркетинга и Государственного реестра лекарственных средств, почти 30% тендеров госучреждений на лекарства с начала 2019 года остались без заявок. Больше всего сорванных аукционов оказалось по инсулину (2,8 тыс. тендеров, из них сорвано 692), на втором месте - физраствор (683 несостоявшихся из 1840), на третьем месте - вакцина против бешенства (429 сорванных из 573 объявленных).

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