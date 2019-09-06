ГОСТ на школьную форму появится в России в течение года

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Разработка ГОСТа на школьную форму находится в финальной стадии, стандарт может появиться в течение года. Об этом сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Довольно широко обсуждался стандарт на школьную форму. Фактически мы вышли на финишную прямую по данному вопросу. В течение трех лет мы глубоко исследовали разные категории одежды для обучающихся на соответствие различным показателям и собрали данные, какие показатели являются и оптимальными для потребителя, и исполнимыми, потому что нельзя писать стандарт "в стол", нельзя делать что-то, что невозможно выполнить. В течение года постараемся выпустить национальный стандарт", - сказал Протасов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.